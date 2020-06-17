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Эпидемия COVID-19: в РФ зафиксировали наименьший суточный прирост заболеваемости с 30 апреля

Эпидемия COVID-19: в РФ зафиксировали наименьший суточный прирост заболеваемости с 30 апреля
11:31 Сегодня Телеграф УНН
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля.

Согласно данным, число новых заразившихся оказалось ниже 8 тыс. впервые с 1 мая. Суточный рост составил 1,4% против 1,5% днем ранее. Всего в России 553 301 заразившийся новой коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет федеральное агентство ТАСС.

Новые 680 случаев выявлены в Московской области, 238 - в Нижегородской области, 237 - в Ханты-Мансийском АО, 228 - в Санкт-Петербурге и 227 - в Свердловской области.

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Число активных случаев в РФ снизилось до 241 481. Среди новых заразившихся симптомов нет у 2 494 (31,8%) человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса составило 194 за сутки, всего от инфекции скончались 7 478 человек. Согласно данным штаба, число умерших составляет 1,35% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России 10 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 304 342 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 55% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

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Новые 1 065 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 11 апреля. Суточный рост в столице опустился до 0,5%. Днем ранее было выявлено 1 416 случаев заражения в столице. Всего в Москве 209 745 человек заразились коронавирусом. Из них в настоящее время продолжают лечение 77 926 (37%).

За сутки в Москве выздоровели вдвое больше человек, чем выявили заразившихся, - 2 271. Всего в столице вылечились 128 385 пациентов. За сутки в столице зарегистрировано 48 летальных исходов из-за коронавируса, всего в Москве от инфекции умерли 3 434 пациента.

Статистика COVID-19 в РФ на 17 июня 2020 года.

Отметим, что российские ведомства вносят в свою статистику данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

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РФ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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