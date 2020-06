Аннексия Крыма: против РФ продлили санкции

Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - написал он в Twitter.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020