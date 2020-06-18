Аннексия Крыма: против РФ продлили санкции

Глава МИД Украины сообщил, что в Совете ЕС приняли решение продолжить санкции против РФ.

Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - написал он в Twitter.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершался 23 июня.