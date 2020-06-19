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Живая цепь в центре Минска: в Беларуси прошла акция в поддержку оппозиционеров

Живая цепь в центре Минска: в Беларуси прошла акция в поддержку оппозиционеров
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Люди на акции в центре Минска вышли в поддержку задержанных оппозиционеров. Ближе к ночи на улицах появились автозаки милиции, призывая их разойтись

Пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Беларуси накануне в Минске продолжался свыше 6 часов. Акция началась в 18:00 у Белорусской филармонии, где претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на белорусские СМИ.

За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска - проспекту Независимости - почти на пять километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

По данным издания "Наша Нива" в живую цепь в центре столицы Беларуси выстроились более 1000 минчан.

После 23:00 ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали "Отпускай" с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского и задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов.

Отмечается, что милиция в целом не препятствовала проведению пикета. Однако в отдельных местах милиционеры с помощью мегафона предупреждали участников митинга о незаконности их действий. Кроме того, на некоторые участки пикета вывели автозаки. Массовых задержаний не проводилось, вместе с тем участники пикета сообщали о нескольких задержаниях.

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В Беларуси 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты.

По информации Центризбиркома Беларуси, по состоянию на утро 18 июня инициативные группы двух претендентов в президенты сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами. Эти претенденты - действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико, который накануне был задержан властями.

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси, Виктор Бабарико, Протесты в Минске.

Автор:

Телеграф
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