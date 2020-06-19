Лукашенко: Власти сорвали масштабный план дестабилизации ситуации в стране

Глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в течение последних суток активизировались определенные силы, которые раскачивали ситуацию в стране. Однако властям удалось предотвратить масштабный план дестабилизации в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали масштабный план дестабилизации ситуации в стране, сообщает 112.ua со ссылкой на БЕЛТА.

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что некие силы активизировались и хотят "раскачать ситуацию в стране" и резюмировал, что сегодня вопрос стоит шире и глубже - сохранение как минимум государственности и независимости Беларуси.

Напомним, в Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов в высший государственный пост (ред - не менее 100 тыс.подписей). Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

Также сообщалось, что вчера, 18 июня был задержан претендент на пост президента, бывший председатель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов.