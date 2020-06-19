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"Ничего у нас не искрит": Лукашенко прокомментировал взаимоотношения с Путиным

"Ничего у нас не искрит": Лукашенко прокомментировал взаимоотношения с Путиным
17:38 Сегодня Телеграф УНН
В отношениях президентов России и Беларуси “ничего не искрит”, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Лукашенко рассказал Лаврову о телефонном разговоре с Владимиром Путиным: "У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

В ответ на это Лавров заметил, что "искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", после чего Лукашенко начал перечислять проблемы России и Беларуси.

"У вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас", — сказал белорусский президент.

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Путин и Лукашенко поговорили по телефону днем 19 июня. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.

Как уточнила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, "речи о газпромовском банке (Белгазпромбанк — ред.) во время разговора не шло".

Бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который выдвинулся на пост президента Белоруссии, задержали 18 июня. Белорусский Комитет госконтроля назвал Бабарико "руководителем противоправной деятельности".

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Дело об отмывании денег и неуплате налогов в Белгазпромбанке завели после выдвижения Бабарико, сообщалось о задержании 15 бывших и действующих сотрудников организации. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Еще в начале года Кремль заявлял, что диалог с Беларусью будет продолжаться "несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко".

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Россия, Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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