Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня

Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки COVID-19 обнаружили у 7176 человек

Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки COVID-19 обнаружили у 7176 человек
14:32 Сегодня Телеграф УНН
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России составило 7176, общее количество больных коронавирусной болезнью достигло 606 881 случая.

"За последние сутки в России выявлено 7176 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 2272 случая (31,6%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".

Отмечается, что всего в стране выявлено 606 881 больной в 85 регионах.

Премьера Болгарии оштрафуют за нарушение карантина - вошел в церковь без маски

"Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 8513 человек", - добавляется в сообщении.

Указывается, что количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество больных за сутки.

"Так, за последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 12393 человека", - говорится в сообщении.

Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины

Всего в стране количество пациентов, которые вылечелось - увеличилась до 368 822 человек.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту больных COVID-19 - за сутки 940 инфицированных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
04 Еврокомиссар: Пандемия в Украине не должна стать оправданием за разворот реформ в интересах олигархов
05 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Коронавирус: в ЕС решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Telegram порадует пользователей новой функцией
Telegram порадует пользователей новой функцией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь