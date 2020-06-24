Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки COVID-19 обнаружили у 7176 человек

"За последние сутки в России выявлено 7176 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 2272 случая (31,6%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".
Отмечается, что всего в стране выявлено 606 881 больной в 85 регионах.
"Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 8513 человек", - добавляется в сообщении.
Указывается, что количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество больных за сутки.
"Так, за последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 12393 человека", - говорится в сообщении.
Всего в стране количество пациентов, которые вылечелось - увеличилась до 368 822 человек.
Как сообщалось, в Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту больных COVID-19 - за сутки 940 инфицированных.