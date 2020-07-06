Бубонная чума: Возле границ РФ объявили тревогу

Заболевание уже подтвердили у одного гражданина Китая

Власти усилили меры безопасности из-за того, что по меньшей мере один китайский гражданин оказался заражен чумой.

Инфекционным заболеванием заразился фермер-скотовод, который пребывал в одном из предпологаемых очагов заболевания.

Его доставили в больницу, состояние сейчас стабильное.

Чума начала распространятся в пограничном со страной регионе

В Западной Монголии - монгольском регионе, граничащем с российской Республикой Алтай, двумя днями ранее выявили два случая заболевания бубонной чумой.

Известно, что госпитализированы два человека — 27-летний мужчина и девушка, возраст которой неизвестен.

Сообщалось, что пациентка находится в критическом состоянии. При этом на момент появления первых симптомов болезни она непосредственно контактировала с 60 людьми, а косвенно — с более чем 400. По данным местных медиков, все потенциально инфицированные изолированы, а город Ховд, где выявили зараженных, закрыт для въезда и выезда.

Есть ли угроза для России

Хотя место вспышки заболевания и находится в непосредственной близости к российской границе, гражданам РФ скорее всего чума не грозит.

Со слов главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства Владимира Нефедова, болезнь не получит широкого распространения, если все больные будут изолированы и пройдут антибактериальную терапию. В таком случае бубонная чума не превратится в легочную и не начнет передаваться от человека к человеку.

Также Нефедов уточнил, что в России бубонная чума последний раз фиксировалась на Алтае в 2016 году, а смертельных случаев, по словам врача, не было уже больше 100 лет.

Отсутствие угрозы подтвердили и в российском посольстве в Улан-Баторе. По словам дипломатов, монгольские власти приняли все требуемые меры для того, чтобы не допустить проникновения чумы в соседние регионы и страны.

Какие могут быть причины заражения и распространения инфекции

По данным исследований бубонная чума распространяется через зараженных блох, живущих на тарбаганах, монгольских сурках. Кроме того, подхватить инфекцию можно при поедании сырого мяса или его разделке.

Среди жителей Монголии и китайской Внутренней Монголии существует обыкновение охотиться на сурков и употреблять их в пищу. В результате вспышки бубонной чумы происходят в этих регионах довольно часто. В связи с опасностью, которую несет эта местная традиция, власти запретили охоту на сурков — но население пренебрегает этими предписаниями.

Отмечается, что при отсутствии необходимого лечения бубонная чума способна убить взрослого человека в течение двух суток.