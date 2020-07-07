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"Мы с этой бедой справились": Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

"Мы с этой бедой справились": Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Белта
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Минске ликвидирована проблема COVID-19. В связи с этим он поздравил минчан.

"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ред.) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске - ред.) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".

Лукашенко заявил, что Беларусь фактически одолела коронавирус

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Беларуси, по состоянию на 6 июля, зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 человек.

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Все по теме:

Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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