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COVID-2019 (Коронавирус)
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Число случаев COVID-19 в РФ превысило 770 тысяч

Число случаев COVID-19 в РФ превысило 770 тысяч
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В России за сутки обнаружили 6109 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 771 546 человек.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 6109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минздрава "Стопкоронавирус.РФ".

Отмечается, что с начала пандемии заразилось 771 546 человек.

COVID-19: список "зеленых" стран расширился

В министерстве поведали, что за сутки в стране зафиксировали 95 жертв болезни. Всего в России уже 12 342 смертей от коронавируса.

Напомним, в Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватили" COVID-19.

В мире число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.

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Россия, РФ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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