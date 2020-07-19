Число случаев COVID-19 в РФ превысило 770 тысяч

В России за сутки обнаружили 6109 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 771 546 человек.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 6109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минздрава "Стопкоронавирус.РФ".

Отмечается, что с начала пандемии заразилось 771 546 человек.

В министерстве поведали, что за сутки в стране зафиксировали 95 жертв болезни. Всего в России уже 12 342 смертей от коронавируса.

Напомним, в Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватили" COVID-19.

В мире число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.