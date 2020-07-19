Число случаев COVID-19 в РФ превысило 770 тысяч

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 6109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минздрава "Стопкоронавирус.РФ".
Отмечается, что с начала пандемии заразилось 771 546 человек.
В министерстве поведали, что за сутки в стране зафиксировали 95 жертв болезни. Всего в России уже 12 342 смертей от коронавируса.
Напомним, в Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватили" COVID-19.
В мире число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.