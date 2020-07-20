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Понедельник, 20.07.2020
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COVID-19 в России: за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев

COVID-19 в России: за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев
13:52 Сегодня Телеграф
В Российской Федерации за сутки коронавирусом заболели почти 6000 человек. В стране прогнозируют осенью новую волну заболевания.

В России за минувшие сутки диагностировали 5901 новый случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 776 212 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших лидирует Москва (578),  Ханты-Мансийский автономный округ (236) и Свердловская область (234).

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 85 пациентов, всего с начала эпидемии 12 408 летальных случаев.

Сообщается, что выздоровели от коронавируса за сутки 3 257 человек, а всего - 552 644.

Стоит напомнить, что Российская Федерация находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

В Минздраве РФ прогнозируют осенью вторую волну заболеваемости COVID-19, когда в стране фиксируется традиционный рост респираторных заболеваний.

В Украине после трехдневного роста заболеваемости коронавирусом сегодня наблюдается спад, за сутки выявили 651 случай. 

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Все по теме:

Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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