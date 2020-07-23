Вот и отдохнули в сауне: Россияне решили отрезвить друга и случайно утопили его в бассейне

В РФ двое мужчин из Ямало-Ненецкого автономного округа кинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, и таки образом утопили его. Об этом сообщили на сайте регионального управления Следственного комитета.

Этот инцидент произошел днем 22 июля в городе Губкинский.

Как все проиходило: трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь, двое из них решили, что их 54-летний друг очень пьян и ему нужно срочно протрезветь.

Затем они скинули бедолагу в басейн.

Спустя некоторое время ребята заметили, что их приятель не подает признаков жизни и позвонили в скорую.

Прибывшие врачи установили смерть мужчины.

В полиции возбудили уголовное дело по 1 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности - ред.).

Ранее, в Хабаровске люди вышли на протесты с требованием отстранить Путина от должности президента и провести досрочные выборы. Об этом сообщил выложив видео протеста на своем Фейсбуке Михаил Ходорковский.

Также сообщалось, что Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очередной встречи в "Нормандском формате" нет "нобходимой почвы". Об этом сообщили в российской газете "Известия".