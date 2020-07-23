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Вот и отдохнули в сауне: Россияне решили отрезвить друга и случайно утопили его в бассейне

Вот и отдохнули в сауне: Россияне решили отрезвить друга и случайно утопили его в бассейне
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В РФ двое мужчин из Ямало-Ненецкого автономного округа кинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, и таки образом утопили его. Об этом сообщили на сайте регионального управления Следственного комитета.

Этот инцидент произошел днем 22 июля в городе Губкинский.

Как все проиходило: трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь, двое из них решили, что их 54-летний друг очень пьян и ему нужно срочно протрезветь.

Затем они скинули бедолагу в басейн. 

Спустя некоторое время ребята заметили, что их приятель не подает признаков жизни и позвонили в скорую.

Прибывшие врачи установили смерть мужчины.

В полиции возбудили уголовное дело по 1 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности - ред.).

Ранее, в Хабаровске люди вышли на протесты с требованием отстранить Путина от должности президента и провести досрочные выборы. Об этом сообщил выложив видео протеста на своем Фейсбуке Михаил Ходорковский.

Также сообщалось, что Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очередной встречи в "Нормандском формате" нет "нобходимой почвы". Об этом сообщили в российской газете "Известия".

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Все по теме:

Алкоголь, Полиция, Жертвы, РФ, Смерть, Баня, Сауна.

Автор:

Телеграф
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