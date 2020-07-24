Испытания космического оружия: В РФ отреагировали на обвинения

В РФ обнароовали реакцию на обвинения со стороны США и Британии, которые касаются испытаний космического оружия и заявили, что не нарушали "никаких норм международного права". Об этом сообщили в МИД России.

В сообщении МИДа говорилось, что испытания, которые проводились Минобороны РФ 15 июля не создавали угрозу для других космических объектов и, что самое главное - не нарушают "норм и принципов международного права".

Также в России ссылались на информацию своих военных ведомств и заявили, что "спутник-инспектор" РФ провел проверку с близкого расстояния коссмического аппарата РФ при использовании спецаппаратуры малого космического аппарата.

Ранее, главы Министерств иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили вопрос о привлечении России к ответственности за совершения кибератак. Об этом говорится в заявлении МИД Британии.