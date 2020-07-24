Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию
"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
"Танцы со звездами 2020": названы партнеры Тараса Цимбалюка и Дарьи Петрожицкой
"Танцы со звездами 2020": партнеры Тараса Цимбалюка и Дарьи Петрожицкой

Испытания космического оружия: В РФ отреагировали на обвинения

Испытания космического оружия: В РФ отреагировали на обвинения
17:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В РФ обнароовали реакцию на обвинения со стороны США и Британии, которые касаются испытаний космического оружия и заявили, что не нарушали "никаких норм международного права". Об этом сообщили в МИД России.

В сообщении МИДа говорилось, что испытания, которые проводились Минобороны РФ 15 июля не создавали угрозу для других космических объектов и, что самое главное - не нарушают "норм и принципов международного права".

Также в России ссылались на информацию своих военных ведомств и заявили, что "спутник-инспектор" РФ провел проверку с близкого расстояния коссмического аппарата РФ при использовании спецаппаратуры малого космического аппарата.

"Могут сбивать спутники": США заявили, что Россия провела испытания космического оружия

Ранее, главы Министерств иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили вопрос о привлечении России к ответственности за совершения кибератак. Об этом говорится в заявлении МИД Британии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оружие, РФ, Космос, МИД РФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
02 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
03 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
04 Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
05 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент наградил орденами и медалями 31 военного, шестерых - посмертно
Президент наградил орденами 31 военного, шестерых - посмертно
На Буковине произошло землетрясение
На Буковине произошло землетрясение
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Властелин колец: телескоп Hubble сделал снимок летнего Сатурна (Фото)
Властелин колец: телескоп Hubble сделал снимок летнего Сатурна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь