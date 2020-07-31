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Пятница, 31.07.2020
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COVID-19 в России: за сутки более 5 тысяч новых больных

COVID-19 в России: за сутки более 5 тысяч новых больных
15:00 Сегодня Телеграф
Россия среди стран мира на четвертом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

В России коронавирусом заболели уже 839 981 человек. Только за последние сутки болезнь обнаружили у 5 482 россиянина. 

Об этом сообщает портал "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Минздрав РФ.

Коронавирусную болезнь выявили в 84 регионах. Количество выздоровевших с начала эпидемии составляет 638 410, умерли за период эпидемии 13 963 человека. 

Напомним, Россия находится на четвертом месте в списке стран по заболеваемостью коронавирусом. Всего в мире за период пандемии на COVID-19 заболели 17 319 874 человек, скончались 673 797 больных, преодолели болезнь более 10 миллионов.

В Украине по состоянию на 31 августа количество инфицированных составляет 69 884. За минувшие сутки выявили еще 1 090 больных. По заболеваемости лидируют Львовская область и город Киев.

 

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Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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