COVID-19 в России: за сутки более 5 тысяч новых больных

Россия среди стран мира на четвертом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

В России коронавирусом заболели уже 839 981 человек. Только за последние сутки болезнь обнаружили у 5 482 россиянина.

Об этом сообщает портал "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Минздрав РФ.

Коронавирусную болезнь выявили в 84 регионах. Количество выздоровевших с начала эпидемии составляет 638 410, умерли за период эпидемии 13 963 человека.

Напомним, Россия находится на четвертом месте в списке стран по заболеваемостью коронавирусом. Всего в мире за период пандемии на COVID-19 заболели 17 319 874 человек, скончались 673 797 больных, преодолели болезнь более 10 миллионов.

В Украине по состоянию на 31 августа количество инфицированных составляет 69 884. За минувшие сутки выявили еще 1 090 больных. По заболеваемости лидируют Львовская область и город Киев.