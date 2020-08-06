СМИ: премьер РФ планирует поездку на Дальний Восток, но в Хабаровск не заедет

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует поездку в Дальневосточный федеральный округ. Однако протестующие города, Хабаровск и Владивосток, он посещать не намерен.

На вопрос федерального агентства ТАСС о том, собирается ли премьер посещать эти города, проинформированный источник издания ответил отрицательно.

Ранее в пресс-службе правительства РФ отмечали, что Мишустин планирует посетить Дальний Восток, но пока программа поездки находится на стадии формирования.

Там также отметили, что все поездки с участием премьера традиционно анонсируются накануне.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.