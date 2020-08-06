В России утверждают, что перехватили американские самолеты-разведчики над Черным морем

В Минобороны России заявляют, что над Черным морем были обнаружены две воздушные цели, принадлежащие США.

Об этом сообщает Минобороны РФ на странице в Facebook.

"5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели", сказано в сообщении.

Отмечается, что для перехвата был поднят истребитель Су-27 и при приближении к воздушным нарушителям идентифицировали их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Сообщается, что после разворота самолетов-разведчиков США от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.

Как сообщалось, 21 июля американский истребитель в плотную приблизился к иранскому Airbus, в результате чего пилот совершил опасный маневр. На борту началась паника, несколько пассажиров травмировались.

В апреле истребитель России произвел "непрофессиональный" перехват самолета-разведчика ВМС США.