Лукашенко: Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему

Президент Беларуси рассказал, что Борис Ельцин жалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником.

Первый президент России Борис Ельцин не скрывал недовольства политикой его преемника Владимира Путина.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

"Не хотелось бы мне влезать в их отношения. А то, что он сокрушался и жалел, - так я у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить", - заявил Лукашенко.

По его мнению, причина трещины, которая пролегла в отношениях президентов России, - властолюбие Ельцина.

"Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина", - считает белорусский президент.

Он вспомнил, как стал свидетелем вспышки гнева Ельцина, когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

"Он: "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила $8 за баррель - я держал эти базы". И прочее. "Слушай, Борис, успокойся, сядь, - говорю, - ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации". Это первый случай, когда я заметил, что он начал просто беситься. А Наина (жена Ельцина, - ред.) меня одергивает: "Саша, скажи ему: он же с ума сойдет, ему же нельзя, у него сердце больное, успокой". Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", - сказал Лукашенко.

31 декабря 1999 года президент РФ Ельцин подал в отставку, исполнять обязанности главы государства стал премьер-министр Путин. В мае 2000 года Путин выиграл президентские выборы.