"Войска пошли на Минск": в столицу Беларуси стягивают силовиков и спецтехнику для разгона демонстраций (Видео)

Видеозаписью перемещения колонны делится издание Tut.by.
Колонна спецтехники в Минске. pic.twitter.com/iFI9iK1yMd
— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Очевидцы в соцсетях сообщают, что неподалеку от одной из резиденций Лукашенко скопилось огромное количество милицейских машин и автозаков.
Войска пошли на Минск. pic.twitter.com/VpyI6dpF72
— MrFREEDOM (@mrFreedom2020) August 9, 2020
"Медиазоне" удалось опознать часть техники на видеозаписях. Так, на одной из них по Минску едет передвижной водомет для разгона демонстраций.
"Судя по фотографии, это BR6 Predator производства канадской фирмы Streit Group Company на шасси грузовика Iveco. Белорусские силовики массово закупали такие машины в последние годы", - уточняет издание.
Помимо внутренних войск в Минск вводят специальную технику для разгона митингов pic.twitter.com/AUzhiifAFy
— Sarah Connor (@TheresNoFate) August 9, 2020
Кроме того, к центру столицы Беларуси направляются прицепы с колючей лентой "Егоза".