"Войска пошли на Минск": в столицу Беларуси стягивают силовиков и спецтехнику для разгона демонстраций (Видео)

В столицу Беларуси Минск стягиваются колонны специальной техники для разгона митингов. В их составе военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы и другое.

Видеозаписью перемещения колонны делится издание Tut.by.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что неподалеку от одной из резиденций Лукашенко скопилось огромное количество милицейских машин и автозаков.

"Медиазоне" удалось опознать часть техники на видеозаписях. Так, на одной из них по Минску едет передвижной водомет для разгона демонстраций.

"Судя по фотографии, это BR6 Predator производства канадской фирмы Streit Group Company на шасси грузовика Iveco. Белорусские силовики массово закупали такие машины в последние годы", - уточняет издание.

Помимо внутренних войск в Минск вводят специальную технику для разгона митингов pic.twitter.com/AUzhiifAFy — Sarah Connor (@TheresNoFate) August 9, 2020

Кроме того, к центру столицы Беларуси направляются прицепы с колючей лентой "Егоза".