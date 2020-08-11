Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса: подробности
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса: подробности
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Стало плохо в суде: Михаил Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии (Видео)
Стало плохо в суде: Михаил Ефремов госпитализирован (Видео)

В Беларуси начались забастовки, работники массово покидают рабочие места

В Беларуси начались забастовки, работники массово покидают рабочие места
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: NEXTA_live
В стране началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.

Забастовка в Беларуси 11.08.2020

Забастовка в Беларуси 11.08.2020

Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.

По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.

Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)

Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками. 

Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились.

Вчера в МВД сообщили, что задержаны около 3 000 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Забастовка, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
03 Секреты сильного пола: о чем могут рассказать руки мужчины
04 Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
05 Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик&quot;: Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе
Зеленский все таки подписал закон об игорном бизнесе
Тихановская записала второе видеообращение и призвала не выходить на протесты
Тихановская призвала не выходить на протесты
Зак Эфрон возвращается в Disney: актер сыграет в римейке фильма &quot;Трое мужчин и младенец&quot;
Зак Эфрон возвращается в Disney: актер сыграет в римейке фильма "Трое мужчин и младенец"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь