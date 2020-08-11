В Беларуси начались забастовки, работники массово покидают рабочие места

В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.
Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live.
В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.
Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now
Video NEXTA pic.twitter.com/9T2aCdkkc7
— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020
"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.
Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.
По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.
Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.
Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.
Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.
В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками.
Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились.