Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ

К забастовкам и протестам по всей стране присоединились работники крупнейшего автомобильного завода "БелАЗ". Сотрудники вышли с требованием проведения честных выборов.

Рабочие Белорусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и вышли на забастовку.

В забастовке участвуют сотни работников. Они скандируют "Геноцид!" и "Уходи!" - в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко - и требуют честных выборов, пишет TUT.by.

Поскольку предприятие является одним из символов страны, оппозиционный ресурс назвал присоединение его коллектива к протесту "ударом под дых" режиму.

К самому заводу также пришли жители Жодино, которые скандируют "Власть с народом", "БелАЗ, спасибо". На другой стороне дороги люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей пока нет.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости".