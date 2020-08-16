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Пресс-секретарь ОДКБ о помощи Беларуси: Обращения пока не поступало

Пресс-секретарь ОДКБ о помощи Беларуси: Обращения пока не поступало
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что решение по вопросу о помощи Беларуси будет принято после обращения Минска и проведения консультаций с государствами-членами ОДКБ.

"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова при первом запросе оказать любую помощь по обеспечению безопасности.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор", - сказал он.

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Статья 4 ОДКБ 

Если одно из государств - участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.

В случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, ОДКБ, Киргизия, Армения.

Автор:

Телеграф
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