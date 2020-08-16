Пресс-секретарь ОДКБ о помощи Беларуси: Обращения пока не поступало

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что решение по вопросу о помощи Беларуси будет принято после обращения Минска и проведения консультаций с государствами-членами ОДКБ.

"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова при первом запросе оказать любую помощь по обеспечению безопасности.