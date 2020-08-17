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Понедельник, 17.08.2020

Этот день войдет в историю Беларуси: на Марш свободы в Минске вышло рекордное количество людей (Видео)

Вчера, 16 августа, в истории Беларуси была написана новая страница: никогда прежде в столице на акцию протеста против действующей власти не собирались, по оценкам оппозиционных ресурсов, более 200 000 человек. Пользователь YouTube Gronn Onland выложил видео митинга в центре столицы РБ в 4К-качестве. Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.  Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций. Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента. Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти.
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Забастовка, Беларусь, Протесты, Минск, Александ Лукашенко, Светлана Тихановская.
10:39 Сегодня Телеграф
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