"Нормандский формат": в Кремле готовятся к встречи помощников глав государств

В Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств "нормандского формата". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не знаю, договорились ли по окончательной дате, но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись.

Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая - это ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны", - сказал Песков.

Как отметил Песков, дату встречи нужно уточнить. Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча намечена на 28 августа в Париже.

Предполагается, что от РФ в ней будет участвовать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Ранее, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов.

Также сообщалось, что Джо Байдена утвердили в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах. Решение принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.