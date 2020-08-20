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У Путина отреагировали на возможное отравление Навального

У Путина отреагировали на возможное отравление Навального
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Песков отметил, что для лечения Навального привлечены лучшие врачи.

Если информация об отравлении Алексея Навального подтвердится, то правоохранительные органы начнут расследование. Об этом в четверг, 20 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал он.

Песков заверил, что врачи и правоохранительные органы одинаковым образом относятся ко всем гражданам России.

Отвечая на вопрос, считает ли Кремля ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ.

Как сообщалось, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин считает, что его нужно эвакуировать в Европу.

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Все по теме:

Отравление, Россия, Томск, Дмитрий Песков, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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