Жена Навального обратилась к Путину, к политику пустили немецких врачей

Родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.

В омскую больницу, где находится в коме российский оппозиционный политик Алексей Навальный, пустили врачей из Германии. Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают," - написала Ярмыш и опубликовала комментарий жены политика, Юлии Навальной.

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В свою очередь Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию, обращение опубликовано в Twitter Навального.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин считает, что его нужно эвакуировать в Европу.