Глава Беларуси поздравил Зеленского с Днем Независимости

Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме. Об этом сообщили в БЕЛТА.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении Президенту Зеленскому.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне. Он пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Также Лукашенко поздравил с праздником второго президента Украины, главу благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму. "Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов", - написал Лукашенко.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews сказал, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и развеять сомнения в результатах.

После этого официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что "в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них".

Ранее, в Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об админ-правонарушениях.