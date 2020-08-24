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Глава Беларуси поздравил Зеленского с Днем Независимости

Глава Беларуси поздравил Зеленского с Днем Независимости
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме. Об этом сообщили в БЕЛТА.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении Президенту Зеленскому.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне. Он пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия. 

Также Лукашенко поздравил с праздником второго президента Украины, главу благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму. "Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов", - написал Лукашенко.

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Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews сказал, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и развеять сомнения в результатах. 

После этого официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что "в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них".

Ранее, в Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об админ-правонарушениях.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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