Неофициальный день независимости: В столице Беларуси собирают митинг

Также сообщается что на этой площади из городских громкоговорителей включили "заунывную музыку, чтобы подпортить настроение" демонстрантам.
Помимо этого, людей через громкоговорители призывают разойтись.
Видео с места событий:
Как сообщалось, в Беларуси продолжаются выступления граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов. Силовики применяли против участников мирных протестов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
В ходе акций были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщают о пяти погибших. А в это воскресенье в Минске прошел самый масштабный за все время политического кризиса протестный марш.
Официальный День независимости Республики Беларусь из 1996 года отмечается 3 июля - в день изгнания нацистский оккупантов из столицы страны.
Таким образом, Беларусь - единственная из бывших советских республик, праздник государственности которой никак не привязан к распаду СССР.
Ранее, один человек погиб и по меньшей мере 100 оказались под завалами после обрушения пятиэтажного здания в штате в штате Махараштра на западе Индии.
Также сообщалось, что ЕС требует от России немедленно провести расследование относительно отравления оппозиционера Алексея Навального.