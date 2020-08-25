Неофициальный день независимости: В столице Беларуси собирают митинг

В Минске на площади Независимости начинают собираться участники митинга в честь неофициального Дня независимости - 25 августа 1991 года Белорусская ССР приняла декларацию о госсуверенитете. Об этом сообщает Телеграм-канал NEXTA live.

Также сообщается что на этой площади из городских громкоговорителей включили "заунывную музыку, чтобы подпортить настроение" демонстрантам.

Помимо этого, людей через громкоговорители призывают разойтись.

Видео с места событий:

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются выступления граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов. Силовики применяли против участников мирных протестов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

В ходе акций были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщают о пяти погибших. А в это воскресенье в Минске прошел самый масштабный за все время политического кризиса протестный марш.

Официальный День независимости Республики Беларусь из 1996 года отмечается 3 июля - в день изгнания нацистский оккупантов из столицы страны.

Таким образом, Беларусь - единственная из бывших советских республик, праздник государственности которой никак не привязан к распаду СССР.

Ранее, один человек погиб и по меньшей мере 100 оказались под завалами после обрушения пятиэтажного здания в штате в штате Махараштра на западе Индии.

Также сообщалось, что ЕС требует от России немедленно провести расследование относительно отравления оппозиционера Алексея Навального.