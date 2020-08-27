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Путин о "вагнеровцах" в Беларуси: Это совместная операция украинских и американских спецслужб

Путин о "вагнеровцах" в Беларуси: Это совместная операция украинских и американских спецслужб
15:28 Сегодня Телеграф
По словам Путина "задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – операция спецслужб Украины и США".

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними совершенно легальные цели", - отметил российский лидер.

По словам Путина, они должны были выехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток для легальной работы.

"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".

По словам Путина, они должны были выехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток для легальной работы.

"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".

"Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими", - сказала глава России.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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