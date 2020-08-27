Путин о "вагнеровцах" в Беларуси: Это совместная операция украинских и американских спецслужб

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними совершенно легальные цели", - отметил российский лидер.
По словам Путина, они должны были выехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток для легальной работы.
"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".
По словам Путина, они должны были выехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток для легальной работы.
"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".
"Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими", - сказала глава России.
Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.
Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.
5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".
6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.