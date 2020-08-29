Правительство Беларуси заблокировало еще два независимых СМИ

В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса - "Нашу Нiву" и Naviny.by. Об этом сообщили в телеграммеNexta Live.

На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется сообщение, согласно которому доступ к сайтам ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь в соотвествии с Законом "О средствах массовой информации".

Как отмечает издание, сайты nn.by (Наша Нiва) и naviny.by были одними из немногих доступных после масштабной блокировки 73 независимых СМИ на прошлой неделе.

Напомним, 22 августа в Беларуси заблокировали более 70 сайтов независимых СМИ. Заблокированными оказались, в частности, "Радио свобода", "Еврорадио", "Белсат," The Village и другие

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа окончательными их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Ранее, за прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус.