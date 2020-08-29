Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)

По сообщениям беларусских СМИ, во время проводимого в Минске Женского марша солидарности начались задержания.

По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.

Женщины скандируют "Не забудем, не простим!" и "Саша, ты уволен!". Близ колонны видна техника силовиков.

Минск сейчас. Женский марш.

Около 10 тыс. участниц.

Крысы в автозаках неотступно следуют сзади. pic.twitter.com/0CC088CWdJ — Krychek (@Krychek5) August 29, 2020

Так, во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.

"Во время марша около станции метро "Якуба Коласа" по непонятным причинам был задержан журналист", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует видео.

Напомним, РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит РФ как одного из участников этого процесса.