Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)

По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.
Женщины скандируют "Не забудем, не простим!" и "Саша, ты уволен!". Близ колонны видна техника силовиков.
Минск сейчас. Женский марш.
Около 10 тыс. участниц.
Крысы в автозаках неотступно следуют сзади. pic.twitter.com/0CC088CWdJ
— Krychek (@Krychek5) August 29, 2020
Так, во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.
"Во время марша около станции метро "Якуба Коласа" по непонятным причинам был задержан журналист", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует видео.
Напомним, РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит РФ как одного из участников этого процесса.