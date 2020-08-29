Тихановская: Мы видим РФ одним из участников процесса переговоров

Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим РФ как одного из участников этого процесса. РФ - это страна, с которой мы дружим. Об этом заявила Светлана Тихановская заявила в интервью Euronews.

Тихановская сказала, что в республике произошел внутренний кризис, не направленный против любого из государств, поэтому "мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны".

"Выборы были сфальсифицированы. Народ понимает, что нынешний президент... Они его не выбирали. И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это", - сказала Тихановская.

Она также рассказала о планах Координационного совета оппозиции.

"Вся деятельность Координационного совета направлена на переговоры, диалог, инициализацию диалога с правительством. Это и ближайшие, и долгосрочные планы. Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны", - отметила она.

Ситуация в Беларуси

Как сообщалось, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса - "Нашу Нiву" и Naviny.by.