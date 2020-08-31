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Почти на 20%: в Беларуси резко подскочил госдолг

Почти на 20%: в Беларуси резко подскочил госдолг
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Государственный долг Беларуси за первые восемь месяцев 2020 рода вырос на 18,6% и составляет 53,1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Беларуси.

По состоянию на 1 августа 2020 года госдолг Беларуси составил 53,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%.

Отмечается, что внешний государственный долг по состоянию на 1 августа составил 17,8 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.

Более того, внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,0 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

"Президент оберегает и охраняет суды": Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Как известно, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.

Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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Беларусь, Госдолг.

Автор:

Телеграф
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