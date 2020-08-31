"Президент оберегает и охраняет суды": Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно выстроить систему, которая бы не была завязана на президенте.

Об этом Лукашенко заявил на рабочей встрече с председателем Верховного суда РБ Валентином Сукало, передает БелТА.

Лукашенко признал, что "сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить общественно-политическую систему в Беларуси, изменить ситуацию в стране. Он сказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе.

"…я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко.

Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение",- заявил Лукашенко.