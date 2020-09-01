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Вторник, 01.09.2020
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В России количество больных коронавирусом превысило 1 миллион человек

В России количество больных коронавирусом превысило 1 миллион человек
13:21 Сегодня Телеграф
В России сообщили, что общее число инфицированных COVID-19 в стране превысило 1 миллион человек.

Об этом сообщает штаб по борьбе с вирусом в РФ "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 1 сентября.

Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.

Статистика коронавируса в России 1.09.2020

По данным штаба в РФ провели свыше 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Отметим, что Россия подает свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

По состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

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Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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