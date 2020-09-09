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Отравление Навального: G7 требует от РФ найти и наказать виновных

Отравление Навального: G7 требует от РФ найти и наказать виновных
Обновлено 03:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Страны G7 требуют от России быстро найти и привлечь к ответственности организаторов отравления оппозиционера Алексея Навального.

"Любое использование химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо, при любых обстоятельствах является неприемлемым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию немедленно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это возмутительное отравление и, помня об обязательствах России в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности ", -говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки.

Подписанты подчеркнули, что "это нападение на лидера оппозиции Навального является еще одним серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму России".

"Это представляет серьезную угрозу мужчинам и женщинам, вовлеченным в отстаивание политических и гражданских свобод, которые Россия сама обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, и гарантировать гражданам эти права, в том числе право на свободу самовыражения ", - отметили министры иностранных дел G7.

Дипломаты пообещали "и в дальнейшем тщательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы относительно возмутительного отравления господина Навального".

"Мы решительно настроены поддерживать демократию, права человека и верховенство права в России и увеличить поддержку российского гражданского общества", - суммируется в заявлении.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Россия, Алексей Навальный, G7.

Автор:

Телеграф
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