Лукашенко пообещал удивить неопубликованной частью переговоров о Навальном

Александр Лукашенко заявил, что запись разговора между "Варшавой" и "Берлином" об отравлении Навального была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.

Президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Оь этом сообщает главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По словам Бабаяна, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову.

"У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России", - передал разговор с Лукашенко Бабаян.

Сообщается, что якобы неопубликованная часть беседы удивит общество. По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что беседа между Польшей и ФРГ по Навальному была перехвачена современной станцией радиоэлектронной разведки, развернутой в Гродно.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано. Это якобы подтверждает перехват разговора Варшавы и Берлина.

Как сообщалось, 8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.