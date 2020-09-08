"Я просто так не уйду": Лукашенко допустил, что его пребывание на посту затянулось

По словам Лукашенко, он все время своего президентства обустраивал Беларусь.

Сегодня Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист телеканала "Россия-1" Евгений Рожков.

От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "просто так не уйдет". Эти его слова процитировал главный редактор радиостанции "Говорит Москва", также участвовавший в интервью.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - процитировал его журналист.

Лукашенко бессменно руководит Беларусью уже 26 лет.

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