"Я просто так не уйду": Лукашенко допустил, что его пребывание на посту затянулось

Сегодня Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.
"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист телеканала "Россия-1" Евгений Рожков.
От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил.
Вместе с тем, он подчеркнул, что "просто так не уйдет". Эти его слова процитировал главный редактор радиостанции "Говорит Москва", также участвовавший в интервью.
"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - процитировал его журналист.
Лукашенко бессменно руководит Беларусью уже 26 лет.
Что происходит в Беларуси?
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".