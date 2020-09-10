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Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф
Лукашенко заявил, что "рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть. По словам Лукашенко, народ не для того его избирал.

Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы власть Беларуси вернулась в 90-е, когда "о нее вытирали ноги".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал… Никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.

  • В Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.

  • Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

  • 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

  • В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Алексиевич, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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