Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Лукашенко заявил, что "рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть. По словам Лукашенко, народ не для того его избирал.

Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы власть Беларуси вернулась в 90-е, когда "о нее вытирали ноги".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал… Никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.