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Намек: посол РФ подарил Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи

Намек: посол РФ подарил Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Фото: belta.by
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией Беларуси в ее составе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Дипломат на день рождения Лукашенко подарил ему факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил посол.

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Ситуация в Беларуси

В Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Все по теме:

Беларусь, РФ, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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