Сейм Литвы: соглашения Лукашенко с РФ, это преступление против народа Беларуси

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и ограничить попытки России определять политическое направление этой страны. Об этом сообщает DELFI.

За резолюцию единогласно выступил 91 член Cейма. Cреди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

В документе депутаты называют Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа и фактическую аннексию страны.

Литовские парламентарии призывают Россию не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Также в резолюции содержится призыв к международной общественности предложить белорусскому народу и его законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.