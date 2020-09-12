"Недешево обходится": Лукашенко предложил отвести войска от западной границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком Совбеза республики предложил отвести войска от западной границы.

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Лукашенко, чьи слова цитирует БелТА.

Он добавил, что если ситуация на границе прежняя, то белорусская армия будет действовать "исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве".

Ранее Лукашенко заявлял, что инициаторы протестов в Беларуси находятся в Литве и Польше.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.