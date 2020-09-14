Кавказ 2020: РФ проведет учения возле границы с Украиной, Беларусь примет участие

Военные силы Блеаруис 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах РФ рядом с госграницей Украины. Об этом сообщили в Минобороны республики.

"К участию в учении от Вооруженных сил Республики Беларусь привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады", - уточнили в ведомстве.

Всего, по данным Минобороны, к проведению учения "Кавказ-2020" планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учение пройдет в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. "Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий", - рассказали в Минобороны.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий.

В рамках учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Как сообщалось, в конце июня экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил о возможном военном ударе России на юге Украины в сентябре во время учений "Кавказ-2020". Он убежден, чтобы решить проблему с питьевой водой в Крыму, Россия попытается захватить дамбу в Херсоне.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, РФ планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тыс. военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотни другой техники и вооружения.

"Это и есть угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - подчеркнул Скибицкий.

Ранее сообщалось, что в Беларуси с 14 по 25 сентября пройдут учения "Славянское братство". Отмечается, что в этом году учения пройдут без участия сербских военных в двустороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск РФ. Официальный Белград, по требованию ЕС об отказе от военных учений с Беларусью, решил заморозить все планы о совместных учениях со всеми странами в ближайшее время.

В них примут участие более 800 военнослужащих РФ и Беларуси и около 170 единиц боевой и специальной техники. От России - около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.