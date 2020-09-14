ЕС не признал местные "выборы", которые были организованы оккупантами в Крыму

Европейский Союз (ЕС) заявил о непризнании местных и региональных "выборов", которые были проведены Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.

Европейский Союз заявил о непризнании результатов местных и региональных выборов, которые были проведены Российской Федерацией 13 сентября на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове. Кто-либо избранный на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и кто претендует представлять Крым и Севастополь, не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили российские "выборы" в Крыму. Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого "голосования", в том числе путем усиления санкционного давления на Россию.

Кроме того, ранее сообщалось, что Европейский Союз официально продлил персональные санкции против России. А в Конгрессе США проголосвали за усиление санкций против российских газопроводов.