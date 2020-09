ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России

Послы Европейского одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Санкции были продлены на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia

