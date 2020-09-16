Тихановская дала громкое обещание Лукашенко

Главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.

Об этом она заявила в интервью "Левому берегу".

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

"Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - сказала она.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.