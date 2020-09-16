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В следкоме Беларуси предъявили обвинение Колесниковой

В следкоме Беларуси предъявили обвинение Колесниковой
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Беларуси члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Следственный комитет РБ.

"Обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Она содержится под стражей. Расследование продолжается.

7 сентября очевидец в Минске сообщила, что Колесникова была похищена и ее увезли в неизвестном направлении.

8 сентября белоруская оппозиционерка была задержана на границе с Украиной, а позже стало известно, что ее пытались насильно вывезти из страны — тогда Колесникова порвала свой паспорт.

Колесникова находится в минском СИЗО, она проходит по делу о захвате власти.

В тот же день задержание Марии Колесниковой прокомментировал Лукашенко: он заявил, что та сама хотела уехать из страны. На это отец оппозиционерки заявил, что Мария не собиралась покидать Беларусь.

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Все по теме:

Беларусь, Минск, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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