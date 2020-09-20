Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о десятках задержанных

"В воскресенье, 20 сентября, в Минске проходит Марш справедливости. Протесты проходят и в других городах страны. Демонстранты точечно задержаны в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве. "Вясна" следит за развитием событий и ведет список задержанных, который обновляется и дополняется", - говорится в преамбуле к списку.

В нем на 19:20 имеется 52 человек, задержанных в Минске, 44 человека - в других городах страны. Известно, что среди задержанных были известный гродненский историк, доктор наук Алесь Смолянчук, могилевские журналисты Алина Скрабунова и Александр Сидоревский, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев.