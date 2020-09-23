Навальный покинул клинику Charite

По состоянию на утро среды 23 сентября Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite. об этом сообщили в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти" ссылаясь на информацию из "Charite".

Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года пребывал на лечении в госпитале "Шарите" сегодня выписали из стационара.

Также отмечалось разительное улучшение состояния здоровья пациента до нужного для прекращения неотложного лечения показателя.

По информации из источника, Навальный провел в "Шарите" 32 дня, из которых 24 дня пребывал в реанимации.

Врачи, занимающиеся лечением Алексея, допускают вариант с полным выздоровлением, исходя из предыдущего течения болезни и самочувствия пациента на данный момент.

Но об отдаленных последствиях произошедшиего тяжелого отравления медики пока не берутся судить.

Ранее сообщалось, что Алесей Навальным, который лечится после отравления в немецкой клинике, отреагировал на обвинительные заявления российского президента.

Напомним, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.