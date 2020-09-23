Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко

Сегодня Александр Лукашенко занял пост президента Беларуси, проведя предварительно тайную инаугурацию, новость о которой сразу взорвала сеть.
Возмущенные пользователи сети делились своими коментариями, касательно произошедшего.
Каким же нужно быть тупым, чтобы тайно вступать в должность президента, рассказывая всем, что 80% страны тебя поддерживают.
Стыдобище какое-то.
И где вообще вторая серия про Ника и Майка?
— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) September 23, 2020
Лукашенко: меня выбрала вся страна!
Тоже Лукашенко: я проведу тайную инаугурацию, чтобы никто не видел
Какой же позорный агрофюрер
— Сталингулаг (@StalinGulag) September 23, 2020
У меня только одно возражение по крысиной коронации. Почему не ночью?
— Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 23, 2020
Инаугурация втихаря, под прикрытием тихарей, трансляции нет, по телеку идут сериалы (странно, что не балет). Так должен вступать в должность президента человек, выигравший выборы с поддержкой в 80%.
Не думаю, что Лукашенко сможет когда-либо теперь стабилизировать свой режим.
— Роман Попков (@romanpopkov1) September 23, 2020
Появились фото с инаугурации pic.twitter.com/9086R2wvKe
— Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 23, 2020
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.
Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.