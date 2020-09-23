Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко

Сегодня Александр Лукашенко скрыто провел самоинаугурацию и принял полномочия действующего президента Беларуси, что вызвало мощную волну обсуждений в сети.

Сегодня Александр Лукашенко занял пост президента Беларуси, проведя предварительно тайную инаугурацию, новость о которой сразу взорвала сеть.

Возмущенные пользователи сети делились своими коментариями, касательно произошедшего.

Каким же нужно быть тупым, чтобы тайно вступать в должность президента, рассказывая всем, что 80% страны тебя поддерживают. Стыдобище какое-то. И где вообще вторая серия про Ника и Майка? — Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) September 23, 2020

Лукашенко: меня выбрала вся страна!

Тоже Лукашенко: я проведу тайную инаугурацию, чтобы никто не видел Какой же позорный агрофюрер — Сталингулаг (@StalinGulag) September 23, 2020

У меня только одно возражение по крысиной коронации. Почему не ночью? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 23, 2020

Инаугурация втихаря, под прикрытием тихарей, трансляции нет, по телеку идут сериалы (странно, что не балет). Так должен вступать в должность президента человек, выигравший выборы с поддержкой в 80%. Не думаю, что Лукашенко сможет когда-либо теперь стабилизировать свой режим. — Роман Попков (@romanpopkov1) September 23, 2020

Появились фото с инаугурации pic.twitter.com/9086R2wvKe — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 23, 2020

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.