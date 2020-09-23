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Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко

Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: telegram
Сегодня Александр Лукашенко скрыто провел самоинаугурацию и принял полномочия действующего президента Беларуси, что вызвало мощную волну обсуждений в сети.

Сегодня Александр Лукашенко занял пост президента Беларуси, проведя предварительно тайную инаугурацию, новость о которой сразу взорвала сеть.

Возмущенные пользователи сети делились своими коментариями, касательно произошедшего.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. 

Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Инаугурация.

Автор:

Телеграф
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