«Инаугурацию» Лукашенко назвали реализацией тайной договоренности с Путиным

В Европарламенте считают, что существование Беларуси находится под угрозой

Проведенная за закрытыми дверями и ставшая сюрпризом для многих инаугурация Александра Лукашенко не могла состояться без поддержки президента РФ Владимира Путина.

Такую точку зрения в комментарии DW озвучил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс. Состоявшееся мероприятие он считает частью достигнутых на переговорах в Сочи тайного уговора между Лукашенко и Путиным. По мнению евродепутата, за этим последуют другие шаги «сочинского плана».

По мнению, Ауштрявичюса, действия Путина и Лукашенко не принесут ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе.

"Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность", - добавил он.

О том, почему Лукашенко поспешил со своей инаугурацией, читайте в колонке главного редактора «Телеграфа» Ярослава Жаренова.