Протесты в Беларуси продолжаются 50 дней: что сейчас происходит в Минске (видео)

В Минске демонстранты собираются на очередной митинг. Протесты в Беларуси длятся уже 50 дней.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в воскресенье обратилась к беларусам с обращением, посвященным пятидесятому дню протестов.

"История последних месяцев показывает, что мы можем все", - сообщила Тихановская, чьи слова приводит оппозиционный Телеграм-канал "Пул Первой".

"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - сказано в обращении.

Согласно сообщениям в соцсетях, начало очередной акции запланировано на 14:00.

Воскресный Минск pic.twitter.com/Ri3WWWeC2B — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 27, 2020

Тем временем в Минске уже начались задержания.

Как передает TUT.by, неизвестные в балаклавах вместе с ОМОНовцами задерживали людей на пересечении улиц Городской вал и Немига.





В субботу, 26 сентября, на очередной акции задержали около сотни человек, среди них пятеро журналистов.